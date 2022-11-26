Общество 26 ноября 2022, 16:14 Умер боровшийся с коррупцией советский следователь Калиниченко Депутат Хинштейн сообщил о смерти советского следователя Владимира Калиниченко РИА «Новости»

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Расследовавший коррупционные дела советской номенклатуры следователь Владимир Калиниченко умер в возрасте 74 лет. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что Калиниченко не дожил до своего 75-летия ровно неделю.

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Хинштейн напомнил, что покойный работал следователем по особо важным делам при Генпрокуроре Советского Союза. Именно он раскрыл знаменитые дела о коррупции руководства Краснодарского края, «хлопковое дело», «казахское».

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Калиниченко добился привлечения к ответственности милиционеров, расправившихся с офицером КГБ в московском метро, что привело к кадровой чистке в МВД. После даже появился фильм «Убийство на Ждановской», сценарий к которому написал сам следователь.

«Я хорошо знал Владимира Ивановича. Это был очень чистый и „штучный“ человек, настоящий пример того, каким должен быть честный следователь», — подчеркнул Хинштейн.

В начале 90-х годов Владимир Калиниченко оставил работу следователя и стал адвокатом. Также он написал несколько книг — «Следствие и власть», «Следствие как профессия» и «Следствие глазами адвоката».