Умер болевший COVID-19 вице-мэр Хабаровска

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о смерти вице-мэра Хабаровска Ирины Шапиро. У политика ранее был диагностирован коронавирус.

В пресс-службе краевого Минздрава сообщили, что у Шапиро, помимо коронавирусной инфекции, были хронические заболевания. Об этом пишет РИА «Новости».

Также ведомство опубликовало пост с соболезнованиями на своей странице в Instagram.

«Она была профессионалом своего дела, высококлассным управленцем. Ирина Анатольевна внесла огромный вклад в развитие города и медицинской отрасли Хабаровского края. Это невосполнимая утрата для всего Хабаровска», — сообщил зампред краевого правительства, министр здравоохранения Евгений Никонов.

В ведомстве отметили, что Ирина Шапиро умерла на 61-м году жизни.

Ранее стало известно о смерти бывшего главы Каширского района Евгения Пузрякова. Политику было 79 лет.

В начале сентября в возрасте 80 лет умер екатеринбургский писатель Владислав Крапивин. Изначально ему диагностировали коронавирус, но первый тест оказался отрицательным. После этого писателя выписали из больницы, но ему становилось только хуже, передает сайт «Дни.ру».