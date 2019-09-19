Умер барабанщик рок-группы «Центр» Александр Васильев

«Не стало Александра Васильева — замечательного музыканта, бывшего барабанщика московской группы „Центр“, мужа Джоанны Стингрей и отца ее дочери. Приносим соболезнования всем, кто был с ним знаком», — написал Сукачев.

Смерть Васильева также подтвердила и его бывшая жена — американская певица Джоанна Стингрей. Точная причина кончины барабанщика не сообщается.

«С тяжелым сердцем и большой печалью я должна сообщить о смерти Саши Васильева, моего второго мужа и отца моей дочери. Он был замечательным человеком с великолепным чувством юмора и огромным талантом», — написала Стингрей.

Васильев играл в группе «Центр», которую основал музыкант Василий Шумов в конце 1970-х годов. Во время брака со Стингрей в семье родилась дочь Мэдисон.