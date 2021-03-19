Умер автор программы «Пятое колесо» Александр Кривонос

Умер один из авторов программы «Пятое колесо» Александр Кривонос. Новость опубликована на сайте Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ).

Он скончался 13 марта в Санкт-Петербурге. Кривоносу было 72 года. Причины смерти не называются.

Александр Кривонос — профессор кафедры режиссуры телевидения в СПбГИКиТ, режиссер художественного вещания Ленинградской студии телевидения и режиссер документального кино, лауреат Государственной премии РФ. Также он был сценаристом, продюсером, членом Союза кинематографистов Петербурга.

Кривонос участвовал в создании популярнейшей в свое время программы «Пятое колесо». В СПбГИКиТ он преподавал с 2002 года, написало информационное агентство «Невские новости».

В университете профессора ценили за «добродушный нрав, неугасающий оптимизм и стремление помогать студентам добиваться творческих высот». По словам выпускника Сергея Ковалева, Кривонос внимательно относился к каждому студенту, старался рассмотреть задатки таланта и раскрыть их во время учебы в полной мере.