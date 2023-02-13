Общество 13 февраля 2023, 19:52 Умер автор проекта Конституции РСФСР профессор Кабышев СГЮА сообщила о смерти автора проекта Конституции РСФСР Владимира Кабышева Пресс-служба Кремля

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Глава авторской группы правоведов по разработке проекта Конституции РСФСР и доктор юридических наук Владимир Кабышев умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщила пресс-служба Саратовской государственной юридической академии (СГЮА), где он преподавал в качестве профессора в последние годы.

В вузе уточнили, что Владимир Кабышев умер в понедельник, 13 февраля. В пресс-службе напомнили, что доктор юридических наук стоял у истоков создания современной Конституции России.

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В 1990 году разработанный его группой проект главного закона РСФСР получил премию Конституционной комиссии. Спустя два года Кабышев принимал участие в работе Конституционного совещания, которое работало над окончательной версией Конституции уже независимой России.

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Владимир Кабышев за свою карьеру написал более 200 научных трудов, получил звания заслуженного деятеля науки, почетного работника высшего образования и стал кавалером медали ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени и ордена Дружбы.