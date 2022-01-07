Умер автор песни «Пусть бегут неуклюже» поэт Тимофеевский

Писатель и поэт Александр Тимофеевский умер в возрасте 88 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил киновед Сергей Капков.

«Рождественским утром не стало Александра Павловича Тимофеевского. Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино», — написал Капков.

Тимофеевский трудился редактором в редакции «Экрана» и «Союзмультфильма», сочинял детские песни и писал сценарии. Перу поэта принадлежит песня «Пусть бегут неуклюже», ставшая заглавной в советском мультфильме «Чебурашка».

Тимофеевский родился в 1933 году, пережил блокаду Ленинграда, после перебрался в Челябинск. Он являлся членом Академии кинематографических искусств «Ника», АСИФА, Союза писателей Москвы.