Российский журналист и поэт Юрий Поройков скончался в Москве на 87-м году жизни. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, он умер в своей квартире на улице Достоевского. Причины случившегося выясняются.

Юрий Поройков родился 23 февраля 1935 года. В свое время он был первым заместителем гендиректора ИТАР-ТАСС, а также заместителем главного редактора «Литературной газеты» и главным редактором журнала «Молодой коммунист». Кроме того, являлся заслуженным работником культуры РСФСР. Об этом написала «Газета.ru».

Публицист получил звание кандидата философских наук, был депутатом Верховного Совета Башкирской автономной советской социалистической республики седьмого созыва. Поройков стал лауреатом Бунинской премии в 2007 году.

Также он писал стихи, на некоторые из них потом создавались песни. Например, Михаил Боярский исполнил композицию «Воспоминание», слова к которой написал Поройков. Также известна песня «Помолчим» в исполнении Эдиты Пьехи.