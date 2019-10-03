Умер автор «Коммерсантъ. Деньги» Сергей Минаев

Выпускающий редактор издания «Коммерсантъ. Деньги» Михаил Малыхин сообщил о смерти своего коллеги Сергея Минаева. Он подчеркнул, что именно благодаря ему в журнале была запущена рубрика «Великие финансисты».

Об этом Михаил Малыхин сообщил в Facebook.

«У нас грустные новости. Коллеги сообщили, что ушел из жизни Сергей Минаев, автор журнала „Коммерсантъ Деньги“… Могу лишь сказать, что он был человеком удивительной интеллигентности и скромности», — написал он.

Малыхин назвал Минаева один из самых незаметных людей и ярких авторов в редакции.

Эту информацию подтвердил Telegram-канал «НЕБОЖЕНА».

«Умер мой друг Сережа Минаев из „Коммерсанта“. Вечная память», — сказано в сообщении.

Telegram-канал «Кашин» проинформировал: «Кто помнит Сергея Минаева из Ъ — он умер».