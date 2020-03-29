Умер автор книг «Батальоны просят огня» и «Горячий снег»

Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в Москве в возрасте 96 лет. Об этом сообщила его супруга Валентина Бондарева.

О смерти она рассказала ТАСС.

Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь Валентина Бондарева.

Юрий Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске. В самом начале Великой Отечественной войны он добровольно отправился строить оборонительные сооружения под Смоленском. В марте 1942 года его призвали на фронт. За время войны он получил звание сержанта и в составе 2-й гвардейской армии отправился в Сталинград. Там он командовал минометным расчетом. Во время войны его два раза ранили — в конце 1942 года на Сталинградском фронте, а через год под Житомиром. Бондарев участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева, а потом вместе с советскими войсками дошел до Чехословакии.

За свои подвиги Бондарев получил медаль «За отвагу». После окончания войны он поступил в Литературный институт им. А. М. Горького. Писатель прославился благодаря произведениям о войне и послевоенной жизни. Самыми популярными стали его повесть «Батальоны просят огня», романы «Тишина», «Двое» и «Горячий снег». По многим его произведениям сняли художественные фильмы, которые стали популярными среди зрителей.