Умер автор граффити поцелуя Брежнева с Хонеккером на Берлинской стене

Умер создатель культового граффити на Берлинской стене с поцелуем экс-генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и бывшего председателя Госсовета ГДР Эрика Хонеккера. Дмитрий Врубель скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщила в Facebook* главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова.

Журналистка выразила соболезнования семье и друзьям Врубеля. Она не уточнила причину его смерти. Берлинская стена была уничтожена в 1989 году, а оставшийся фрагмент был расписан граффити.

Произведение Врубеля «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» стало одним из самых известных изображений. Рисунок называют одним из символов столицы Германии.

Брежнев был известен своей привычкой «тройного поцелуя» — в щеки и в губы. Некоторые политически лидеры не были готовы к такому признаку расположения. От поцелуев генсека ЦК КПСС в свое время отказались Маргарет Тэтчер и Николае Чаушеску.