Умер автор эмблемы Музея кошки в Петербурге

Знаменитый художник умер в среду, 9 октября, в Санкт-Петербурге. Ему было 62 года.

«Именно Владимир подарил Музею кошки эмблему, Республике котов на Литейном — особую атмосферу своих картин, а всем петербургским котикам — узнаваемый облик», — говорится в сообщении.

Представители музея выразили искренние соболезнования близким Румянцева.

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Художник сотрудничал с Музеем кошки последние 10 лет. В апреле 2019 года он стал лауреатом премии «Замурчательные люди Петербурга 2019».

Полотна и акварели Владимира Румянцева хранятся в частных коллекциях в России, Финляндии, Швеции, Германии, Великобритании и США. Главные герои его картин — кошки и коты, написал сайт «Дни.ру».