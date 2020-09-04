Умер авиаконструктор Александр Шенгардт

Старейший сотрудник ПАО «Туполев» и один из ключевых конструкторов самолетов Ту Александр Шенгардт скончался в возрасте 95 лет. Руководство конструкторского бюро и коллеги выразили соболезнования его семье и близким. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Ушел из жизни уникальный человек энциклопедических знаний, блестящий инженер, остроумный, обаятельный человек нескончаемой энергии, пользовавшийся высочайшим авторитетом и любовью всех, с кем общался», — говорится в сообщении пресс-службы.

Александр Шенгардт проработал в конструкторском бюро «Туполев» более 70 лет. Ни одна передовая разработка не обошлась без его участия. Он приложил руку к созданию самолетов Ту-104, Ту-114, Ту-124, боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-22, Ту-95.

Он был главным конструктором первого отечественного пассажирского лайнера Ту-154 международного класса. Под его руководством появился грузовой вариант Ту-154С, ставший самым массовым самолетом гражданской авиации страны.

За свои заслуги Александр Шенгардт стал лауреатом Ленинской премии и получил звание Заслуженный конструктор России.

Прощание Шенгардтом с состоится во вторник, 8 сентября. О времени и месте конструкторское бюро объявит дополнительно.