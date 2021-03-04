Умер астрофизик Александр Дудоров. Он изучал челябинский метеорит

3 марта ушел из жизни астрофизик, профессор Челябинского государственного университета Александр Дудоров. Ученый изучал челябинский метеорит, который упал в 2013 году. Ему было 74 года.

«3 марта, на 75-м году жизни скончался доктор физико-математических наук, профессор Челябинского государственного университета, заведующий кафедрой теоретической физики физического факультета Александр Дудоров. Выдающийся астрофизик внес существенный вклад в науку, последние его исследования были связаны с метеоритом „Челябинск“», — говорится в сообщении на сайте ЧелГУ.

Дудоров сыграл ведущую роль в теоретических и полевых исследованиях метеорита. Труды ученого опубликовали в серии научных статей и монографии «Челябинский суперболид».

За вклад в изучение этого метеорита Международный астрономический союз присвоил открытому в 1981 году астероиду имя Dudorov. Астрофизик написал более 200 научных и методических работ.