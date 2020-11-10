Умер архитектор Юрий Курбатов

«Мой лучший в мире дедушка, прощай! Мой лучший и по сути единственный. <…> всегда говорил, что я самая любимая и замечательная. Последний раз сказал мне это в конце лета. А дальше стремительно начал угасать. Неделю назад перестал ходить, а сегодня ушел», — написала Вера Курбатова.

Юрий Курбатов разрабатывал генпланы различных городов — в том числе, Хошимина во Вьетнаме. Местные власти даже отметили его медалью за это. В 90-е руководил разработкой проектов реконструкции кварталов Большой и Малой Охты в Санкт-Петербурге.

Он учил студентов сразу в нескольких вузах — в Институте имени Репина, в ЛВХПУ имени Мухиной и СПбГАСУ. За годы преподавательской деятельности подготовил более 300 архитекторов, в том числе аспирантов.