Общество 17 апреля 2024, 17:49 Умер актер Виктор Степанов Актер из фильма «Верные сердца» Виктор Степанов умер в Москве в возрасте 77 лет

Читать 360tv в

Советский и российский актер Виктор Степанов умер в Москве 14 апреля на 78-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщило агентство «Регнум» со ссылкой на источник.

По его информации, актер скончался в квартире на улице Дорожной в окружении родственников. Последние годы артист страдал обострением легочной болезни и боролся с онкологическим заболеванием почек.

Реклама

Виктор Степанов родился 1 декабря 1946 года. В 11 лет он сыграл одну из главных ролей в драме режиссера Бориса Долина «Верные сердца». Этот фильм оказался единственным в его жизни. В будущем он выбрал карьеру в российской самолетостроительной корпорации «МиГ».