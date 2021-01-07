Умер актер Валерий Хлевинский

«Новая невосполнимая утрата: сегодня, 7 января, ушел из жизни народный артист России Валерий Хлевинский, прекрасный актер и педагог, мастер экрана и сцены, большой, сильный, добрый, любимый всеми нами человек. Ему было 77 лет», — говорится в сообщении.

Хлевинского приняли в труппу МХТ имени Чехова в 2001 году. Он играл в спектаклях «Белая гвардия», «Кошки-мышки», «Нули», «Последняя жертва» и других. В фильмографии актера более 20 картин, среди которых самые известные «Конец Любавиных», «Вся королевская рать», «Большая перемена» и «Вечный зов».

Прощание с актером пройдет в понедельник, 11 января» в МХТ имени Чехова. Его похоронят на на Троекуровском кладбище Москвы.