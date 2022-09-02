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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Сергей Николаев

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Сергей Николаев умер в возрасте 46 лет

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В Санкт-Петербурге скончался актер театра и кино Сергей Николаев. Артиста не стало еще 31 августа, сообщил сайт 78.ru со ссылкой на театр «Комедианты».

Николаев был ведущим артистом театра. Смерть наступила скоропостижно. Актеру было 46 лет.

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«Неожиданно… Несправедливо… На взлете… Прощай, наш незабвенный Джозеф, Антонио, Счастливцев… Сегодня мы скорбим вместе с родными и близкими Сергея…» — сказано в траурном сообщении театра.

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О том, что стало причиной смерти Николаева, не сообщается.

Прощание с артистом состоится в понедельник 5 сентября, в 12:00 в театре «Комедианты». Отпевание пройдет в 14:00 в соборе Владимирской иконы Божией Матери, который расположен на Владимирском проспекте.

Сергей Николаев известен по ролям в сериалах  «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Тайны следствия». В театре «Комедианты» актер прослужил почти 23 года.

В конце августа в одной из московских больниц скончался актер Максим Пинскер. Ему было 58 лет. Актер наиболее известен зрителям по ролям в сериалах «Час Волкова», «Интерны» и «Колл-центр».

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