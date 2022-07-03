Умер актер Сергей Сосновский

Народный артист России Сергей Сосновский умер на 68-м году жизни. Актер скончался 3 июля после продолжительной болезни. Об этом сообщили на сайте МХТ имени Чехова.

«Для каждого из нас он был родным человеком — таковы его обаяние, душевная щедрость, открытость и, конечно, талант, перед которым мы все преклонялись… Сегодня для нас и для всех, кто знал Сергея Валентиновича, — черный день», — говорится в сообщении МХТ.

Сосновский родился 1 января 1955 года. Свою театральную карьеру он начал в Саратове. Окончив Саратовское театральное училище в 1976 году, он 10 лет играл в местном ТЮЗ. После этого перешел в Театр драмы имени Киселева, где сыграл десятки ролей. В 2004 году по предложению Олега Табакова вошел в труппу МХТ. С момента переезда в Москву Сосновский начал сниматься и в кино. На его счету около 100 ролей, в том числе в таких фильмах и сериалах, как «Метод», «Завод», Троцкий», «Охота на пиранью».

Сосновский получил звание народного артиста России в 2004 году. Перед этим в 1993 году ему присвоили звание заслуженного артиста.