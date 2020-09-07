Умер актер Сергей Колтаков

В 64 года умер советский и российский актер Сергей Колтаков. Он скончался после тяжелой болезни. О его смерти сообщил в своем Instagram Семен Слепаков.

«Умер гениальный артист и потрясающий человек — Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора», — написал Слепаков.

Сергей Колтаков родился в Барнауле 10 декабря 1955 года. Он рассказывал, что в 1970-х сходил на несколько занятий в Саратовское театральное училище, но вскоре бросил его, потому что будущего актера «не устроила нелепость озвученных преподавателем заданий». Тогда он принял решение переехать в Москву. В столице Колтаков поступил на актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского, который окончил в 1979 году.

Первый раз Колтаков снялся в кино в 1981 году — он сыграл роль Павла в фильме «Валентина». Популярность актер приобрел после роли уголовника Анатолия Тредубенко в картине «Соучастники», которая вышла через два года. За свою карьеру он сыграл в десятках различных фильмов, продолжая сниматься в кино даже во время болезни. Последнюю роль он исполнил в картине Серебряные коньки, которая должна выйти в прокат в 2020 году.