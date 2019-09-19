Умер актер Сергей Афанасьев

«19 сентября на 63-м году после продолжительной болезни ушел из жизни актер театра и кино Сергей Владимирович Афанасьев», — говорится в сообщении сайта.

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Афанасьев дебютировал в кино в 1991 году. Он сыграл главную роль в картине Валерия Огородникова о любви между пациентами психиатрической клиники «Опыт бреда любовного очарования».

Известность пришла к артисту, когда он начал сниматься в популярных отечественных телесериалах.

Он принимал участие в создании таких многосерийных проектов как «Бункер, или Ученые под землей», «Час Волкова», «Бешеная», «Охота на гения», «Богатство», «Я лечу», «Анна-детективъ», «Старушки в бегах» и многих других.

Появлялся он и на широком экране. Среди его последних киноработ значатся роли в картинах «Орда» Алексея Прошкина и «Метро» Антона Мегердичева.

На сайте Союза кинематографистов говорится, что Афанасьев был талантливым актером, добрым, светлым и очень мужественным человеком.