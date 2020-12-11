Умер актер Николай Иванов. Он играл в советском сериале «Вечный зов»

Народный артист России Николай Иванов умер на 78-м году жизни после продолжительной болезни. Он известен своими ролями в многосерийном фильме «Вечный зов» и картине «Сошедшие с небес».

«Сегодня, 11 декабря, ушел из жизни Николай Николаевич Иванов. Ушла эпоха… Нет слов, способных выразить, насколько велика эта потеря — для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников, для всех нас», — говорится в сообщении петербургского ТЮЗа имени Брянцева. Иванов служил в этом театре.

Актер скончался от сердечной недостаточности, пишет «Газета.ru». Последнее время он боролся с болезнью. Информации о дате и месте прощания пока нет.

В ТЮЗе имени Брянцева он служил с 1963 года. Тогда же он начал сниматься в кино. В его фильмографии более 50 полнометражных картин и сериалов. В 1969 году актер сыграл в ленте Михаила Калатозова «Красная палатка» вместе с Шоном Коннери, Питером Финчем и Клаудией Кардинале.