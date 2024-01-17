Общество 17 января 2024, 20:05 Умер актер, который сыграл Сталина в фильме «Зоя» Сыгравший Сталина актер Александр Вонтов умер на 74-м году жизни

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Известный актер Александр Вонтов умер на 74-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра имени Комиссаржевской в социальной сети «ВКонтакте», где артист трудился с 1977 года.

«С прискорбием сообщаем, что заслуженный артист России, заслуженный работник культуры Александр Борисович Вонтов сегодня ушел из жизни», — указали в публикации.

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В пресс-службе подчеркнули, что новость об уходе актера стала тяжелейшим ударом.

«Остроумный, яркий и строгий Александр Борисович навсегда останется в наших сердцах. Выражаем соболезнования его близким, а также всем почитателям творчества Вонтова», — добавили в театре.

О месте и дате прощания с артистом пока информации нет. Причина его смерти осталась неизвестной.

За годы службы в театре Александр Вонтов сыграл более 80 ролей. Он активно снимался в сериалах и кино, самой его заметной работой стала роль в картине «Зоя», где артист сыграл Иосифа Сталина.