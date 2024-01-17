17 января 2024, 20:05
Умер актер, который сыграл Сталина в фильме «Зоя»
Сыгравший Сталина актер Александр Вонтов умер на 74-м году жизни
Известный актер Александр Вонтов умер на 74-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра имени Комиссаржевской в социальной сети «ВКонтакте», где артист трудился с 1977 года.
«С прискорбием сообщаем, что заслуженный артист России, заслуженный работник культуры Александр Борисович Вонтов сегодня ушел из жизни», — указали в публикации.
Реклама
В пресс-службе подчеркнули, что новость об уходе актера стала тяжелейшим ударом.
«Остроумный, яркий и строгий Александр Борисович навсегда останется в наших сердцах. Выражаем соболезнования его близким, а также всем почитателям творчества Вонтова», — добавили в театре.
О месте и дате прощания с артистом пока информации нет. Причина его смерти осталась неизвестной.
За годы службы в театре Александр Вонтов сыграл более 80 ролей. Он активно снимался в сериалах и кино, самой его заметной работой стала роль в картине «Зоя», где артист сыграл Иосифа Сталина.
Кино
Фильмы
Театры
Актеры
Реклама
Реклама