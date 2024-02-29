Общество

29 февраля 2024, 17:40

Умер актер из сериала «Комиссар Рекс» Луис Мольтени

DG: актер из сериала «Комиссар Рекс» Луис Мольтени умер в возрасте 74 лет

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Ушел из жизни Джанлуиджи «Луис» Мольтени, знаменитый итальянский актер, юморист и признанный неофициальный двойник Дэнни Де Вито. О его смерти сообщило издание DG.

По информации СМИ, Мольтени скончался 28 февраля в столице Италии, Риме. Причина смерти звезды неизвестна. Ему было 74 года.

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Незадолго до этого артист завершил работу над фильмом «Romeo è Giulietta», который вышел в прокат всего за несколько дней до его смерти.

Родившийся в 1950 году в Сереньо, Ломбардия, Мольтени открыл для себя мир театра в 1979 году, а уже через год начал сниматься в кино.

В его послужном списке — более 120 работ, в числе которых —  «Железные парни», «Снежок», «Блондинка», «Призрак оперы», «Легенда о пианисте», «Пиноккио», сериал «Комиссар Рекс» и другие.

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