Общество 05 марта 2024, 14:56 Умер актер из сериала «Богатые тоже плачут» Хуан Вердуско

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На 81-м году жизни скончался мексиканский актер Хуан Вердуско, известный по ролям в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза». Он умер 4 марта, сообщило агентство «Интермедиа» со ссылкой на официальный некролог национального профессионального союза актеров ANDA.

Родившийся 28 января 1944 года, Хуан Вердуско начал свою карьеру на телевидении в 1974 году, дебютировав в сериале «Мир игрушки». За свою долгую карьеру он принял участие в более чем 40 телепроектах.

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Среди его работ есть сериалы, заслужившие особую любовь и популярность у российских зрителей, такие как «Богатые тоже плачут», «Дикая роза», «Моя вторая мама», а также разнообразные теленовеллы вроде «Гадкий утенок», «Непокорное сердце» и «Отель секретов».