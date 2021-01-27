Умер актер из «Молодежки» и «Ликвидации» Юрий Лахин

В Москве скончался заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Лахин. Ему было 68 лет. В начале декабря он попал в больницу с коронавирусом.

Об этом в своем Facebook сообщил уральский драматург Николай Коляда. О смерти Лахина стало известно 27 января.

«Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме. Играл все», — написал Коляда.

В начале декабря Лахин попал в больницу. Врачи сделали тест на коронавирус — он оказался положительным. С тех пор его состояние не улучшалось, и в конце декабря медики перевели его на ИВЛ, сообщил Telegram-канал Mash.

Актер родился в Запорожье 23 июля 1952 года. В раннем детстве вместе с семьей переехал на Урал — там же вырос и закончил школу. После поступил в Свердловское театральное училище, выпустился из него ы 1978 году. Работал в Свердловском академическом театре драмы, Театре на Покровке, театре «Сатирикон».

Наибольшую известность получил благодаря съемкам в сериалах «Ликвидация», «Молодежка», «Вечный зов» и «Громовы».