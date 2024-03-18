Общество 18 марта 2024, 16:51 Умер актер из культового сериала «Спрут» Актер Питер Келли умер в возрасте 83 лет Freepik

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Не стало шотландского актера Питера Келли. Ему было 83 года, сообщил сайт GlasgowLive.

Национальный театр Шотландии (NTS) выразил соболезнования родным и близким артиста. Коллеги назвали его легендой театра. Причины смерти артиста неизвестны.

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Келли родился в Глазго в 1941 году. Зрители впервые смогли увидеть его на экранах в 1960 году.

На счету актера примерно семьдесят киноработ, среди них — «Укрощение строптивой», «Спрут», «Пуаро Агаты Кристи» и «Чисто английское убийство».

Келли приезжал с театром на гастроли в Москву. Он участвовал в спектаклях по Достоевскому. В частности, его можно было увидеть в «Бесах», «Братьях Карамазовых» и «Преступлении и наказании».