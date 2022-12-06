Общество 06 декабря 2022, 03:59 Умер актер из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» Юрий Дубровин Кадр из фильма «Узник замка Иф»

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Заслуженный артист Юрий Дубровин ушел из жизни в возрасте 83 лет. Он снимался в таких фильмах, как «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Алые паруса». О смерти актера сообщила «Российская газета».

Причины и подробности кончины Дубровина пока не сообщаются. По данным издания, артист плохо ходил после перенесенных инсультов. Актеру не удалось восстановить подвижность левой руки и ноги. Несмотря на это, он снялся в короткометражке «Недолет» в 2016 году. Двумя годами ранее Дубровин переехал в Германию к семье своего сына.

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Дубровин родился 1 августа 1939 года в Ряжске Рязанской области. В 1962 году окончил ВГИК, переехал в Киев и стал работать в киностудии имени Довженко. Потом в жизни Дубровина был театр-студия киноактера и возвращение в родной город.

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В 1959 году актер сыграл эпизодическую роль в «Ребятах с нашего двора». Тогда его впервые показали на экране. Всего за годы своей творческой карьеры Дубровкин успел сняться в 150 фильмах и сериалах. Среди его работ были роли в картинах «Как закалялась сталь», «Узник замка Иф», «Освобождение» и многих других.