Общество 22 ноября 2022, 18:18 Умер актер из фильма «А зори здесь тихие» Александр Старостин Актер Александр Старостин умер в 71 год

Читать 360tv в

Советский и российский актер Александр Старостин скончался на 72-м году жизни. Причина его смерти не известна, сообщила «Российская газета».

Старостин родился в 1951 году в Москве, после школы поступил в ГИТИС. За время своей творческой карьеры работал в Театре имени Александра Пушкина, Государственном академическом Большом театре и Центральном Доме актера имени Александры Яблочкиной.

Реклама

Первый дебют в кино у Старостина состоялся в 1972 году. Зрители запомнили его по таким фильмам, как «А зори здесь тихие», «Обретешь в бою», «Следствие ведут знатоки», «Почему убили Улофа Пальме?» и «Несколько капель», сообщило РИА ФАН.

Реклама