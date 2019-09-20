Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»

Народный артист России Игорь Шибанов умер в 75 лет. Он был известен по таким сериалам, как «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург».

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«С прискорбием сообщаем, о том что 20 сентября в возрасте 75 лет ушел из жизни народный артист России, актер ТЮЗа имени Брянцева Игорь Георгиевич Шибанов», — сказано в сообщении театра.

Место и время проведения церемонии прощания пока не сообщается.

Шибанов в последний раз появился на сцене перед публикой 14 сентября. В этот день у артиста был день рождения и он играл в спектакле «Бешеные деньги». Следующее выступление должно было состоятся 21 сентября в Краснодаре, но у Шибанова остановилось сердце по дороге в город.

Игорь Шибанов родился 14 сентября 1944 года. Он получил актерское образование и еще во время учебы начал играть в составе трупы ТЮЗа имени Брянцева.

За годы своей творческой деятельности он успел сыграть роли в десятках спектаклей и фильмах. Наибольшую известность ему принесло появление в фильме «Брат» и сериалах «Опера. Хроники убойного отдела», «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург».