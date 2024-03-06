Общество 06 марта 2024, 11:46 Умер актер и музыкант Павел Зайчек Чешский актер и музыкант Павел Зайчек умер после продолжительной болезни

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Не стало чешского актера и музыканта Павла Зайчека. Он умер 5 марта на больничной койке, сообщило агентство InterMedia.

По словам владельца звукозаписывающего лейбла Guerilla Records, артист долгое время болел и скончался из-за осложнений пневмонии. Ему было 72 года.

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В 1973 году Павел Зайчек стал основателем оппозиционной рок-группы DG 307. Музыкантам приходилось распространять свои записи подпольно. В 1976 году Зайчека арестовали вместе с участниками группы Plastic People of the Universe и отправили на год в колонию.

В начале 1980-х он покинул Чехословакию, чтобы в 1995-м вернуться и возродить коллектив.

Зайчек снялся в нескольких фильмах, среди которых — «Пуговичники», «Выход ангела», «Кабриолет».