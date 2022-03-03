Умер актер дубляжа, озвучивавший Джеки Чана и Джонни Деппа

Актер Сергей Дьячков умер в возрасте 50 лет. Он известен своим озвучением таких звезд, как Джеки Чан и Джонни Депп. Об этом сообщил «Кинопоиск».

Причины смерти уточняются.

Сергей Дьячков окончил СПбГАТИ, служил в Малом драматическом театре, а потом — в Русской антрепризе имени Андрея Миронова. Однако славу получил как актер дубляжа. Его голосом говорит Джек Воробей в «Пиратах Карибского моря: На краю света», а также герои Деппа в фильмах «Город Лжи», «Убийство в Восточном экспрессе», «На краю света»,

Также Дьячков успешно озвучивал мультфильмы, такие как «Король Лев» (Тимон), «Иван Царевич и Серый Волк» (Суслик). Также актера можно было увидеть в эпизодических ролях в сериалах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».