Умер актер драмтеатра Геннадий Алексеев

В Великом Новгороде умер заслуженный артист России и актер областного драмтеатра Геннадий Алексеев. На момент кончины ему исполнился 61 год, написало РИА ФАН со ссылкой на слова его коллег.

Несколько последних лет актер боролся с тяжелой болезнью. О том, она ли стала причиной его смерти, не уточняется. Дату и место прощания родственники Алексеева огласят позже.

Геннадий Алексеев родился в Симферополе. Уже через несколько лет он попал в Великий Новгород, где остался работать в Новгородском областном драмтеатре. Коллеги по цеху приносят соболезнования родственникам артиста и скорбят о его смерти.