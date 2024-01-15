Общество 15 января 2024, 01:31 Умер актер Адылбек Атыхаев, снимавшийся в «Елках» Актер из «Елок» Адылбек Атыхаев умер на 58 году жизни Unsplash

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Умер актер, исполнивший роль «дворника» в кинофраншизе «Елки». Мужчине было 57 лет, сообщила студия Bazelevs в своем Telegram-канале.

«Друзья, сегодня день глубокой печали. Двенадцатого января скончался Адылбек Атыхаев. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям», — написали представители кинокомпании

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Они отметили, что Атыхаев работал со студией более 20 лет. Причина его кончины не сообщается.

Актер стал известен благодаря роли дворника Адыла из фильма «Елки». По сюжету он работал на Красной площади и помог главным героям первого фильма Варе и Вове, написав фразу, которую президент произнес в новогоднем обращении. Позже Атыхаев сыграл в третьей и пятой частях кинофраншизы.