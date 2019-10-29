Умер академик Анфимов. Он сводил с орбиты станцию «Мир»

«29 октября 2019 года после продолжительной тяжелой болезни скончался крупный ученый в области аэромеханики и тепловых процессов, организатор работ по космическим технологиям Николай Аполлонович Анфимов», — говорится в сообщении госкорпорации.

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Анфимов был действительным членом Российской академии наук, Международной академии астронавтики, Российской академии космонавтики имени Циолковского, лауреатом государственных премий СССР и России.

В 2000 году академик встал у руля Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш). Пост руководителя института он занимал восемь лет.

Анфимов известен еще и тем, что возглавлял разработку методики увода с орбиты космических объектов большой массы. Академик принимал участие в своде с орбиты и затоплении орбитальной станции «Мир».

Он был кавалером орденов Трудового Красного Знамении «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Был награжден медалями, в числе которых Золотая медаль имени академика Уткина — ее вручают за вклад в развитие экономики и укрепление обороноспособности России.

О месте и дате похорон академика Анфимова пока не сообщается.