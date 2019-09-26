Умер адвокат Кокорина Андрей Ромашов

Известный российский адвокат Андрей Ромашов скончался в Подмосковье на своей даче. Совсем недавно он представлял интересы футболиста Александра Кокорина и блогера Эрика Китуашвили (Давидыча). О кончине «360» сообщила коллега Ромашова Татьяна Стукалова.

«Все случилось у него даче. Судя по тому как это произошло, это что-то сердечно-сосудистое», — рассказала она.

По ее словам, у Ромашова была простуда, но он уже вылечился. Защитница отметила, что адвокат ранее не жаловался на сердце. В последнюю неделю он по делам ездил в Дорогомиловский суд, один день оставался дома, а потом поехал на дачу.

Стукалова отметила, что адвокат уже собирался домой, вынес на улицу все сумки, но, видимо, ему внезапно стало плохо, и он умер.

«Я ему раз семь подряд позвонила вечером, он не взял трубку. Мы с женой забили тревогу и позвонили охране. Это Можайск. Они приехали, дом открытый…» — вспомнила Стукалова.

Еще одна коллега Ромашова, Татьяна Прилипко, выразила соболезнования в связи со смертью адвоката.

«Вчера ушел замечательный человек, грамотнейший адвокат, в прошлом — талантливый сыщик и настоящий полковник, умница, энциклопедический знаток всего на свете, очень сдержанный в процессах, на вид суровый в общении, а на самом деле — весельчак с чудесным чувством юмора, добрейший и сострадательный по жизни… мой давний друг…» — написала Прилипко в Facebook.

Причины смерти выясняются.

Андрей Ромашов в 1990-е годы работал в правоохранительных органах. В 1993-1993 годах занимал должность начальника РОБОП (РУБОП) ЮЗАО ГУВД Москвы.