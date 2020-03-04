Умер адмирал флота Алексей Сорокин

Адмирал флота Алексей Сорокин скончался на 97-м году жизни. Участника Великой Отечественной войны не стало 4 марта. Он умер после тяжелой и продолжительной болезни.

О кончине адмирала сообщили в Клубе военачальников Российской Федерации. Соболезнования родным и близким Сорокина от имени Совета выразил президент Клуба генерал армии Анатолий Куликов.

Алексей Сорокин родился в 1922 году в селе Кирилловка Горьковской области. Участвовал в Великой Отечественной войне, сражался в ходе Смоленской, Белорусской и Прибалтийской операций. Награжден тремя медалями за отличия в боях, уточнил «Интерфакс».

В 1952 году окончил Военно-политическую академию имени Ленина и получил назначение на Тихоокеанский флот. Был замкомандира по политической части на миноносцах «Редкий» и «Вдумчивый», служил на военно-морской базе «Стрелок».

С 1973 года Сорокин возглавлял политическое управление Северного флота, а с 1989-го стал военным инспектором-советником группы генеральных инспекторов Минобороны СССР. Военную карьеру завершил в 1992 году, уйдя в отставку.

Был депутатом Верховного Совета СССР и народным депутатом в периоды с 1984 по 1991 годы.

Накануне не стало еще одного ветерана — Героя Советского Союза Михаила Булатова. Он умер на 96-м году жизни.