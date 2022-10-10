Ресторатор рассказал о причинах снижения числа посетителей в московских ресторанах | 360°

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Ресторатор рассказал о причинах снижения числа посетителей в московских ресторанах

Ресторатор Игорь Бухаров: на число посетителей ресторанов влияет время года

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Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров рассказал о причинах снижения спроса в московских ресторанах. По его мнению, на такую тенденцию влияет все происходящее в мире, а также время года сообщила «Общественная служба новостей».

Как заметил Бухаров, снижения числа посетителей в заведениях начало наблюдаться еще с пандемии коронавируса.

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«Можно сказать, что, начиная с пандемии, кризис продолжается: ресторанный бизнес испытывает экономические потери, к тому же нарушена логистика», — сообщил ресторатор.

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При этом он добавил, что здесь роль играет еще и сезон. Осенью люди обычно заняты дачами, кто-то едет в отпуск, кто-то сидит с детьми.

Москва

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