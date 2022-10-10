Ресторатор рассказал о причинах снижения числа посетителей в московских ресторанах | 360°

Общество 10 октября 2022, 16:28 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Ресторатор рассказал о причинах снижения числа посетителей в московских ресторанах Ресторатор Игорь Бухаров: на число посетителей ресторанов влияет время года

Читать 360tv в

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров рассказал о причинах снижения спроса в московских ресторанах. По его мнению, на такую тенденцию влияет все происходящее в мире, а также время года сообщила «Общественная служба новостей».

Как заметил Бухаров, снижения числа посетителей в заведениях начало наблюдаться еще с пандемии коронавируса.

Реклама

«Можно сказать, что, начиная с пандемии, кризис продолжается: ресторанный бизнес испытывает экономические потери, к тому же нарушена логистика», — сообщил ресторатор.

Реклама

При этом он добавил, что здесь роль играет еще и сезон. Осенью люди обычно заняты дачами, кто-то едет в отпуск, кто-то сидит с детьми.

0 0 0 0 0 0