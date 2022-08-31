«Умел найти общий язык с людьми». Горбачев не побоялся выйти к толпе протестующих в 1991 году

Бывший президент СССР Михаил Горбачев легко находил общий язык с людьми. Его экс-помощник Олег Ожерельев рассказал «360», как в 1991 году политик не побоялся выйти в толпу протестующих, чтобы обсудить ситуацию в стране.

«Если говорить о его (Горбачева — прим. ред.) личных качествах, то в общении он человек был очень доброжелательный, интересный. Он независимо от должности был всегда в центре любого коллектива. Человек разносторонний, много знал в литературе, в искусстве, я уже не говорю о политике. Несомненно, с ним было интересно общаться. Это человек, который умел найти общий язык с теми, с кем общался, в любых обстоятельствах», — вспомнил Ожерельев.

Он вспомнил, как в конце 1991 года ездил с Горбачевым в Иркутск. В стране нарастало недовольство действиями правительства, люди находились в трудном положении — не хватало продуктов. Когда политики ехали из аэропорта, в городе начался стихийный митинг.

«На улицы вышла масса народа, [люди] отнюдь не приветствовали его (Горбачева — прим. ред.), а были настроены очень критически», — поделился собеседник «360».

И он дает команду остановить машину, выходит в толпу разговаривать с людьми. Конечно, охрана была в полной панике Олег Ожерельев экс-помощник Михаила Горбачева.

Встреча, добавил Ожерельев, была спонтанной и проходила в условиях антигорбачевских настроений.

«И тем не менее в первые пять минут идет очень тяжелый разговор, ему задают вопросы, требуют объяснений, что происходит. Он откровенно описывает всю ситуацию, характеризует ее. Минут через 10 находит общий язык со всеми, кто стоял. Там озлобленные были люди, потому что ситуация экономическая и политическая в тот момент была очень тяжелая. Это характеризует его как человека бесстрашного», — заключил Ожерельев.