Умаров прокомментировал позицию Киева по армяно-азербайджанскому конфликту

«Вслед за президентом Чечни Рамзаном Кадыровым я могу сказать как житель Кавказа: Украина, которую возглавляет человек, не умеющий держать свое слово, который сначала говорит одно, а потом другое, не может не давать не расплывчатых формулировок», — заметил Умаров.

Он выразил сожаление, что со стороны Киева не приходится ждать чего-то конкретного. Что касается армяно-азербайджанского конфликта, то Умаров призвал Баку и Ереван вернуться к заветам предков — жить с соседями в мире, уповать на милость Всевышнего и по примеру президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова завершить конфликт.