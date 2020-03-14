Умар Кремлев решил разобраться с критикующими Терешкову «по правилам бокса»

Глава Федерации бокса России Умар Кремлев решил по-мужски разобраться с теми, кто хочет обидеть первую женщину-космонавта Валентину Терешкову. Он предложил разобраться с критиканами по правилам бокса.

В своем Instagram Кремлев опубликовал видео, на котором жестко высказал свое мнение по поводу сложившейся ситуации вокруг Терешковой. Он заявил, что те, кто критикует ее саму и умаляет ее достоинства перед человечеством, — «мрази, которые считают себя смелыми». Кремлев также перечислил все регалии Валентины Терешковой. Она — мама, бабушка, Герой нашей страны и, конечно, первая женщина-космонавт в мире.

По мнению Кремлева, раз критиканы такие смелые, то пусть не постесняются дойти до Федерации бокса и встретиться с ним на ринге один на один.

«Здесь мы и поговорим по правилам бокса!» — заявил он.

Подписчики поддержали предложение Умара Кремлева. В комментариях многие назвали его поступок действиями настоящего мужчины и добавили, что бокса для хейтеров будет даже слишком много — им хватит настольного тенниса.

Критика в адрес Валентины Терешковой обрушилась после того, как она предложила в Госдуме дать действующему президенту возможность поучаствовать в еще одних выборах. Россияне, Госдума и Совет Федерации эту инициативу поддержали.