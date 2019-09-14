«Улыбочку для Минздрава». Врача-травматолога из Северной Осетии сняли пьяным на приеме

В городской поликлинике Моздока в Северной Осетии врач-травматолог вел прием пьяным. Местные жители сняли на видео, как он пытается от них убежать и не вписывается в поворот на лестнице.

В распоряжение «360» попало видео с приема детского врача-травматолога Дениса Прохорова в поликлинике Моздока. Автор ролика привел к нему на прием ребенка с переломом, и врач прописал ему мазь на гипс. За этим произошел такой диалог:

— Вы в адеквате?

— Да.

— Я что-то не заметил. По-моему, вы пьяный. Вот так людей принимаем?

— Детей, а не людей (реплика девушки за кадром — прим. «360»)

— Кто за главного?

— Давай не будем.

Свое состояние врач прокомментировал несколько раз одной и той фразой «Давай не будем». После того, как ему стало понятно, что посетитель от него не отстанет, Прохоров решил убежать. На кадрах видно, что сначала врачу помешала дверь, а поворот на лестнице ему так и не удалось преодолеть, он буквально повалился на подоконник.

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По словам корреспондента «360», Прохоров из врачебной династии. Его отец Виктор Прохоров раньше возглавлял эту поликлинику и имеет звание заслуженного врача России. Мать работает в этом медицинском учреждении и сейчас.

Судя по публикации в газете «Пульс Осетии», Прохоров начал работать в поликлинике Моздока чуть больше года назад.

«360» не удалось получил оперативный комментарий от поликлиники и минздрава Северной Осетии.