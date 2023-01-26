Эксклюзив 26 января 2023, 09:02 «Улыбка женщины — на вес золота». «Доброе дело» привезло подарки сотрудницам больниц Докучаевска Женщинам-медработникам и детсаду Докучаевска сделали подарки в рамках акции «Доброе дело» Телеканал «360»

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Акция «Доброе дело» продолжает работать в Донецкой Народной Республике. На этот раз 150 подарков от жителей Подмосковья передали сотрудницам медучреждений Докучаевска.

«Продолжаем наши добрые дела. Склад „Доброе дело“ Подмосковья регулярно отправляет грузы как на фронт, так и для мирного населения. И вот сегодня город Докучаевск, больницы, которые мы часто посещаем. Сегодня также будет отправлен груз в детские сады. Нужно поддержать и женщин, которые встречают солдат. Сегодня [привезли] 150 подарков для женщин», — рассказала координатор гуманитарного направления Народной милиции ДНР Татьяна Бутрина.

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Волонтеры уверены, что нельзя забывать о настроении людей, которые спасают жизни. Большинство медицинских работников в лечебных учреждениях Докучаевска — женщины. Их порадовали наборы косметики — в городе, который восемь лет находился на линии разграничения, положительные эмоции ценятся особенно.

Очень приятно и радостно: улыбка женщины — на вес золота, потому что дни тяжелые. Татьяна Бутрина координатор гуманитарного направления Народной милиции ДНР

Сотрудницы больницы с благодарностью приняли подарки и отметили, что как бы то ни было, всегда ищут что-то положительное.

«Пытаемся не унывать, держаться вместе. Самое главное, верим, что все будет хорошо», — поделилась сотрудница медучреждения.

«Все сотрудники немножко воспряли духом и поверили в то, что впереди — большое будущее. Нас брат большой не бросил в беде и очень много помогает», — заявил главный врач центральной городской больницы Докучаевска Андрей Еременко.

Телеканал «360»

Побывали волонтеры «Доброго дела» и в детском саду Докучаевска. Учреждение давно не принимает ребят из-за опасной обстановки: в 2015 на территорию упал снаряд. В 2022 году в этом же городе — правда, в другом садике — от прилета пострадала педагог.

Руководитель детсада № 4 Татьяна Булычева рассказала, что 20 января 2015 года на территорию двухэтажного садика упала мина. Вылетели стекла.

«Тогда было восемь человек детей, наши [воспитатели] своими телами закрывали деток. Я видела глаза ребят, я понимала, что с ними происходит. Все пострадали», — вспомнила Булычева.

Несмотря на то, что город уже в тылу, сюда иногда долетают украинские снаряды, поэтому возвращать детей пока нельзя. Однако детский сад готовят к этому моменту, а пока занятия проводят онлайн, отметила руководитель учреждения.