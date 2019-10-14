«Улыбка могла разрушить стереотипы»: вожатая Саманты Смит рассказала о ее отличии от Греты Тунберг

Российские дипломаты объяснили феномен Греты Тунберг Подробнее

Отвечая на вопрос журналистов о том, похожа ли юная Грета Тунберг на Саманту Смит, Волкова выразила однозначный протест.

«Ну что вы, какая тут может быть Саманта? Сравните улыбку Саманты, которая смогла разрушить страшные стереотипы, и лицо Греты, ожесточенное, просто злое. Девочка явно нездорова… Это чей-то очень дорогостоящий проект явно. Может быть, в наше время такие дети нужны кому-то для провозглашения своих идей, не знаю», — заявила женщина.

Она также поделилась воспоминаниями о том, какой была Саманта, когда приезжала в Советский Союз, в частности в детский лагерь «Артек». По ее словам, 10-летняя американка отличалась храбростью, ответственностью и добрым характером. Она никогда ничего не требовала.

«Когда я с ней общалась, мне казалось, что я таких детей никогда не встречала. Но потом мне довелось работать в Америке и я увидела, что такой стиль общения, в общем-то, норма среди подростков из хорошо обеспеченных семей. Они не смеются друг на другом, они толерантные, не зажатые. С ними комфортно. Однако до сих пор считаю, что Саманта особенная, было в ней такое притяжение, о котором трудно рассказать», — поделилась воспоминаниями Волкова.

Она добавила, что второй такой девочки не получится. По ее словам, Саманта была настоящей.

Саманта Смит стала известной после того, как в разгар холодной войны написала письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову, в котором попросила не начинать ядерную войну. Она хотела понять, почему отношения между США и СССР такие напряженные. После этого Андропов пригласил девочку в Советский Союз. Во время поездки Саманта провела четыре дня в лагере «Артек». За ее путешествием следили мировые СМИ.

Девочка погибла в авиакатастрофе в 1985 году спустя два года после этого путешествия. Ее гибель вызвала общественный резонанс.