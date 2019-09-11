«Улыбайтесь, снимая трусы!» В туалете новосибирского бара обнаружили видеокамеру

Один из посетителей караоке «CACAO» Lounge project сообщил на сайте «Новосибирск. Отзывы о компаниях вашего города», что в мужском и женском туалетах заведения установлены видеокамеры.

Мужчина также пожаловался на плохое обслуживание в караоке и нарушение правил чередования исполнителей в баре, расположенном по адресу Проспект Карла Маркса, 47/2.

Посетитель иронично поинтересовался, зачем учредителям кадры из туалета? Поддержать на плаву продажами интимного видео заведения с отвратительным обслуживанием? Мужчина подчеркнул, что установка средство фото и видеосъемки является уголовным правонарушением. Он сообщил, что неприкосновенность частной жизни защищает статья 137 Уголовного кодекса России.

«Уважаемые посетители, не забывайте улыбаться, когда снимаете трусы!» — написал рассерженный посетитель.

Администратор караоке ему ответил, что камера была установлена руководством прежнего заведения.

«Сделано это было в целях безопасности и в данном случае нарушения законодательства не было. Видеокамера установлена в локальной точке и захватывает только зону раковин (место общего пользования), а не в туалетных кабинках», — написал администратор.