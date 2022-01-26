Абрамченко: 8 млн россиян улучшили условия жизни благодаря программе развития села

По итогам программы комплексного развития сельских территорий за два года были улучшены условия жизни восьми миллионов человек, проживающих в сельских населенных пунктах. Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, это 22% всего сельского населения России.

«Завершился второй год реализации программы комплексного развития сельских территорий. Программа стала по-настоящему народной. Она позволяет улучшить ситуацию с жильём, инфраструктурой, образованием и здравоохранением на селе, выровнять уровень жизни городского и сельского населения. За два года улучшены условия жизни восьми миллионов человек, проживающих в 6,5 тысячах сельских населенных пунктов. Это 22% сельского населения нашей страны», — доложила Абрамченко на заседании с президентом РФ.

Только за прошлый год были созданы или модернизированы 171 школа и детский сад, 165 объектов коммунальной инфраструктуры, 152 объекта культуры, 56 спортивных объектов, 42 объекта здравоохранения. В 76 субъектах были успешно реализованы 3600 проектов по благоустройству. Активнее всего в программу включились такие регионы, как Якутия (69 проектов), Чувашия (37), Татарстан (35), Хакасия и Краснодарский край по 34.

При отборе проектов учитывается мнение граждан и количество новых рабочих мест. Таких было создано за год примерно 19 тысяч, включая 12 тысяч в агропромышленном комплексе. Больше баллов получают проекты многофункциональных объектов, где люди могут получить медпомощь, допобразование, заниматься спортом, проводить досуг или получить госуслуги.

«Такой подход обеспечивает максимальную доступность всех необходимых услуг в одном месте, экономит время граждан, а также расходы на содержание объекта со стороны муниципалитета. За два года построено девять многофункциональных объектов», — сообщила Абрамченко.

В селе Тарбагатай (Бурятия) создали новую современную поликлинику на 200 посещений в день, площадь — более 4500 квадратных метров. А раньше поликлиника располагалась в деревянном здании бывшего кафедрального собора. Новые объекты, такие как роллердром, бассейн, школа, общественно-досуговый центр появились в селах Иркутской, Липецкой областей, Удмуртии и Мордовии.

Всего на программу было направлено 39,7 миллиарда рублей, а в 2021 году на сельскую ипотеку и инфраструктуру выделили 10,7 миллиарда рублей. За прошлый год было выдано кредитов по низкой ставке в 3%, а сумму более 98 миллиардов рублей, что позволило улучшить условия проживания 51-й тысяче семей, а всего за два года — 96 тысячам семей.

«В целях развития индивидуального жилищного строительства с 2022 года эта мера поддержки приобретает более фокусный характер. Исключается возможность приобретения квартир в многоквартирных домах. Дополнительно, кроме сельской ипотеки, еще 1,5 тысячи наших граждан получили социальные выплаты либо жилье, которое построено совместно с работодателем. Совокупно эти меры позволили приобрести либо построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья», — сказала вице-премьер.

Она добавила, что на 2022 год в бюджете заложено 40,7 миллиарда рублей, которые пойдут на проекты по благоустройству, созданию комфортной среды для жизни и работы на сельских территориях и субсидирование ранее выданных кредитов по сельской ипотеке.