Улучшений в ситуации с коронавирусом в Москве нет. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, положительной динамики пока нет, сообщило РИА «Новости». За минувшие сутки в Москве выявили 7584 новых случая коронавируса.

«К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе», — констатировала Ракова.

По данным оперштаба, в больницу были доставлены еще 1656 человек. Жизни 79 пациентов спасти не удалось. Полностью выздоровели 3098 заболевших.

В минувшую субботу заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в столице развернуто достаточное количество коек для пациентов с коронавирусом. Однако Москва ведет подготовку к ухудшению ситуации.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, обстановку с заболеваемостью в Москве можно назвать драматической. В больницах города находятся более 12 тысяч человек с коронавирусом. На фоне этого мэр призвал с пониманием отнестись к решению ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.