Уложена плитка, налажены системы. Школу в Мочилах готовятся сдать в срок

Началась вторая учебная неделя, школьники уже вошли в режим. А вот школа в деревне Мочилы впервые за 40 лет 1 сентября не открылась, и местной детворе приходится ездить на уроки в соседнее село. Причина — незаконченный капитальный ремонт.

В Серебряных Прудах продолжается капитальный ремонт Мочильской средней школы. По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева ее должны отремонтировать до конца месяца.

От фасада Мочильской средней школы еще не убрали леса. В редких местах уложена плитка, но общий вид снаружи — сырой. За несдачу учебного заведения в срок виновные получили по заслугам, но профилактика продолжается.

Источник фото: телеканал «360»

Последнюю неделю у подрядчика и областного министра горят не только сроки. Ранее в Мочилы приезжал губернатор. Повод — школа 1980 года постройки впервые за 40 лет 1 сентября не встретила первоклашек — капремонт закончить не успели.

Внутри школа готова на 80%. На ремонт классов, коридоров, пищеблоков, систем отопления и водоснабжения потратили почти 73 миллиона рублей. И с водными коммуникациями в школе теперь точно все в порядке: например, на каждом этаже работают фонтаны с питьевой водой.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев лично следит за выполнением поставленных задач.

«Я здесь практически каждый день. И буду находиться ровно столько, сколько необходимо», — отметил Руслан Тагиев.

Источник фото: телеканал «360»

Снаружи школьную территорию застелили новым покрытием, появилось даже баскетбольное поле. С начала учебного года дети вместо этой школы ездят на уроки в соседнее село. Каждое утро в 07:00 их забирает автобус, а после учебы — привозит обратно. Жить по такому сценарию им придется еще две недели.

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«Будем перерезать ленту довольные и счастливые — новая школа, новое оборудование. От старой школы остались только старые стены», — рассказала и. о. директора Мочильской школы Надежда Моисеева.

Уже к концу сентября ремонт Мочильской средней школы должен завершиться. Через две недели по коридорам должен пронестись гул детей, выбегающих на большую перемену.