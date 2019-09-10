Уложена плитка, налажены системы. Школу в Мочилах готовятся сдать в срок
В Серебряных Прудах продолжается капитальный ремонт Мочильской средней школы. По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева ее должны отремонтировать до конца месяца.
От фасада Мочильской средней школы еще не убрали леса. В редких местах уложена плитка, но общий вид снаружи — сырой. За несдачу учебного заведения в срок виновные получили по заслугам, но профилактика продолжается.
Последнюю неделю у подрядчика и областного министра горят не только сроки. Ранее в Мочилы приезжал губернатор. Повод — школа 1980 года постройки впервые за 40 лет 1 сентября не встретила первоклашек — капремонт закончить не успели.
Внутри школа готова на 80%. На ремонт классов, коридоров, пищеблоков, систем отопления и водоснабжения потратили почти 73 миллиона рублей. И с водными коммуникациями в школе теперь точно все в порядке: например, на каждом этаже работают фонтаны с питьевой водой.
Теперь министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев лично следит за выполнением поставленных задач.
«Я здесь практически каждый день. И буду находиться ровно столько, сколько необходимо», — отметил Руслан Тагиев.
Снаружи школьную территорию застелили новым покрытием, появилось даже баскетбольное поле. С начала учебного года дети вместо этой школы ездят на уроки в соседнее село. Каждое утро в 07:00 их забирает автобус, а после учебы — привозит обратно. Жить по такому сценарию им придется еще две недели.
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«Будем перерезать ленту довольные и счастливые — новая школа, новое оборудование. От старой школы остались только старые стены», — рассказала и. о. директора Мочильской школы Надежда Моисеева.
Уже к концу сентября ремонт Мочильской средней школы должен завершиться. Через две недели по коридорам должен пронестись гул детей, выбегающих на большую перемену.