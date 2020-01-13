Улюкаев сложил в колонии стихи о винегрете и душе

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывающий наказание в колонии за взятку, написал стихотворения о Новом годе, винегрете и человеческой душе.

Тексты литературных изысканий экс-чиновника опубликовало агентство новостей «Москва». Первое посвящено главному зимнему празднику:

Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,

В тюрьме — винегрет,

Значит, не четверть, и не половина

Года: особый неяркий свет

Свидетельствует, что закончился весь он…

Деда Мороза в этих строках Улюкаев сравнивает с Кощеем Бессмертным и обещает, что подарок в праздники получит «даже последний подлец».

Во втором стихотворении экс-министр философски рассуждает о поговорке «человек человеку — волк». Право на жизнь оно имеет, по словам Улюкаева, «если забыть про душу». Его предыдущие стихи рассказывали о расколотой на два срока жизни.

Алексей Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима за взяточничество. Его также обязали выплатить штраф 130 миллионов рублей. Наказание бывший глава Минэкономразвития отбывает в тверской исправительной колонии № 1.

Сам экс-чиновник заявил, что стал жертвой провокации.