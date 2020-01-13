    13 января 2020, 12:34

    Улюкаев сложил в колонии стихи о винегрете и душе

    Александра Ломейко

    Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывающий наказание в колонии за взятку, написал стихотворения о Новом годе, винегрете и человеческой душе.

    Тексты литературных изысканий экс-чиновника опубликовало агентство новостей «Москва». Первое посвящено главному зимнему празднику:

    Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,

    В тюрьме — винегрет,

    Значит, не четверть, и не половина

    Года: особый неяркий свет

    Свидетельствует, что закончился весь он…

    Деда Мороза в этих строках Улюкаев сравнивает с Кощеем Бессмертным и обещает, что подарок в праздники получит «даже последний подлец».

    Во втором стихотворении экс-министр философски рассуждает о поговорке «человек человеку — волк». Право на жизнь оно имеет, по словам Улюкаева, «если забыть про душу». Его предыдущие стихи рассказывали о расколотой на два срока жизни.

    Алексей Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима за взяточничество. Его также обязали выплатить штраф 130 миллионов рублей. Наказание бывший глава Минэкономразвития отбывает в тверской исправительной колонии № 1.

    Сам экс-чиновник заявил, что стал жертвой провокации.