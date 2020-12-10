Ульяновским госслужащим дали выходной 31 декабря

Государственные служащие в Ульяновской области получили выходной 31 декабря. Этот день они отработают в субботу, 26 декабря. Решение принял губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Глава региона призвал всех работодателей поступить так же.

«Призываю всех работодателей сделать 31 декабря выходным днем. Со своей стороны, как работодатель, подписал распоряжение о переносе рабочего дня на 26 декабря с установлением выходного 31 декабря», — написал Морозов на своей странице в Instagram.

Он организовал в соцсети опрос. Большинство респондентов захотели отдыхать в последний день 2020 года.

«Я полностью поддерживаю людей. Последний день уходящего года хочется провести в домашних приятных хлопотах и быть рядом с родными», — отметил Морозов.

Ранее 31 декабря объявили нерабочим днем в Туве. Республика присоединилась к Орловской, Владимирской, Белгородской, Костромской, Томской и Курской областям, Ставрополю, Крыму и Татарстану. Всероссийского выходного в этот день не будет.