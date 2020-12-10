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    10 декабря 2020, 09:03

    Ульяновским госслужащим дали выходной 31 декабря

    Андрей Иванов

    Государственные служащие в Ульяновской области получили выходной 31 декабря. Этот день они отработают в субботу, 26 декабря. Решение принял губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Глава региона призвал всех работодателей поступить так же.
    Ульяновским госслужащим дали выходной 31 декабря

    «Призываю всех работодателей сделать 31 декабря выходным днем. Со своей стороны, как работодатель, подписал распоряжение о переносе рабочего дня на 26 декабря с установлением выходного 31 декабря», — написал Морозов на своей странице в Instagram.

    Он организовал в соцсети опрос. Большинство респондентов захотели отдыхать в последний день 2020 года.

    «Я полностью поддерживаю людей. Последний день уходящего года хочется провести в домашних приятных хлопотах и быть рядом с родными», — отметил Морозов.

    Ранее 31 декабря объявили нерабочим днем в Туве. Республика присоединилась к Орловской, Владимирской, Белгородской, Костромской, Томской и Курской областям, Ставрополю, Крыму и Татарстану. Всероссийского выходного в этот день не будет.