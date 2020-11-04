Ульяновский министр и его жена поплатились работой за перелет в Ниццу на частном джете
О поездке госслужащих сообщила местный сайт Ulnovosti.ru. По их данным, Михаил Семенкин и Мария Шпак в конце октября летали в Ниццу к бизнесмену Михаилу Родинову на частном джете чешской авиакомпании ÉclairAviaton. Министр лично подтвердил радиостанции «Говорит Москва» подлинность информации о поездке.
«Все то, что там написано, домыслы. Это рассуждения лично того, кто это написал. Факт моего отпуска действительно подтверждается. То, что мы вылетали заграницу, действительно подтверждается», — сообщил он.
Государственный деятель рассказал, что билеты он оплачивал лично, а стыковочный рейс был в Великобритании. Он также заверил, что сразу, как прилетел, сдал с женой тест на коронавирус. Семенкин подчеркнул, что они не выкупали весь борт, а летели на двух сиденьях. И все необходимые документы пара готова предоставить правоохранительным органам.
Тем не менее, по данным радиостанции, Семенкина и Шпак отстранили от работы, потому что прокуратура начала проверку их путешествия в Ниццу на соответствие антикоррупционному законодательству.